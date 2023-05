Ed Sheeran, boom di ascolti per Subtract: disco più venduto dell’anno

Quando si racconta la verità, si viene spesso premiati. Ciò è quanto successo a Ed Sheeran e al suo album Subtract, che è già diventato il disco più venduto di questo 2023.

Un boom di ascolti, che premia il cantante britannico.

Subtract è il disco più venduto del 2023

È bastato qualche giorno a Ed Sheeran per tornare in grande stile. Appena sei giorni, dato che il suo ultimo album – Subtract – è uscito il 5 Maggio. Eppure è già il più venduto dell’anno. La musica, ancora una volta, ha premiato l’artista. O meglio, ciò che si cela dietro di esso.

Per il 32 anni il disco è stato un vero e proprio percorso di cura, utile per ricucire le ferite dell’ultimo periodo. Il lavoro – personale e professionale – ha portato l’artista a raccontarsi in maniera intima e struggente, lasciando pezzi di sé in ogni brano. A percepirlo sono stati anche gli ascoltatori e Subtract ha – in pochissimi giorni – distrutto ogni record, divenendo l’album più venduto in questo 2023.

Il cantante di nazionalità britannica ha così potuto “festeggiare” il suo ritorno alle origini, in uno degli album – forse – più personali. Da un lato la notizia del tumore della moglie (che era incinta) ha scombinato i piani del cantautore classe ’91, dall’altro lato l’improvvisa morte del suo migliore amico, Jamal Edwards. Un uomo di 31 anni scomparso prematuramente a causa di una malattia che gli ha tolto la vita in pochissimo tempo.

A queste due disgrazie si è unita anche un’aspra diatriba legale, legata ai diritti d’autore. Tutto sembrava remare contro Ed Sheeran, capace di uscirne dopo un lavoro interiore doloroso ma necessario.

Da Eyes closed a Boat, l’artista si è raccontato attraverso mille sfaccettature, conquistando le orecchie, i gusti, e il cuore degli ascoltatori. Una doppia vittoria, personale e lavorativa.

