Alice in Borderland, stagione 2: nuove immagini, quando esce su Netflix

Alice in Borderland, sempre più vicina la stagione 2: quando esce su Netflix? Il colosso dello streaming ha pubblicato delle nuove immagini tratte dalla seconda tranche di episodi della serie fantascientifica giapponese.

Alice in Borderland, quando esce la stagione 2 su Netflix? Ecco le nuove immagini

Si avvicina l’uscita su Netflix della stagione 2 di Alice in Borderland. Il colosso americano dello streaming ha pubblicato una serie di immagini ufficiali in anteprima tratte dai nuovi episodi della serie fantascientifica giapponese.

Ispirata ad un’amata serie manga di 18 volumi, la versione live action ha ottenuto un grande successo nel 2020, guadagnandosi un posto nella Top 10 di Netflix. Alice in Borderland si prepara ora a tornare nei salotti degli appassionati di tutto il mondo nelle prossime settimane. La seconda serie sarà infatti disponibile in streaming a partire dal 22 dicembre 2022.

View this post on Instagram A post shared by Netflix Italia (@netflixit)

Trailer e anticipazioni sulla trama: dove eravamo rimasti?

La serie continuerà a seguire il giovane Arisu e i suoi amici, bloccati in una surreale Tokyo distrutta e costretti a lottare per la sopravvivenza in una serie di giochi mortali con in premio misteriose carte numerate. Solo chi esce indenne dai giochi riesce ad estendere il proprio “visto di permanenza” e ad evitare di essere giustiziato da un laser dal cielo. Nel finale dell’ultimo episodio della prima stagione, Arisu, Usagi, Chishiya e Kuina hanno scoperto che i misteriosi dealer non sono altro che giocatori come loro, costretti ad organizzare partite letali per estendere i propri visti.

Il gruppo localizza una delle sale di controllo dei dealer, scoprendo che sono tutti morti, anche loro nient’altro che pedine. È a quel punto che Arisu e i suoi compagni assistono ad un videomessaggio di Mira, una dei veri Game Master, che si congratula con i giocatori sopravvissuti: “Ad eccezione delle figure, avete superato tutti i game numerati, vincendoli meritatamente. Domani a mezzogiorno passerete al livello successivo: divertiamoci ancora, tutti quanti insieme”. Nella prossima stagione, quindi Arisu e gli altri affronteranno la seconda fase dei giochi, con in palio le carte delle figure.