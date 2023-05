Tina Turner, chi sono i figli morti prima di lei e quali sono le malattie che hanno consumato la cantante

Tina Turner si è spenta all’età di 83 anni. La sua vita è stata ricca di successi professionali ma di tante sofferenze personali. Ha dovuto affrontare la morte di alcuni dei suoi figli ma non solo perché l’artista ha subito diverse malattie che alla fine l’ha consumata.

Tina Turner, chi sono i figli morti prima di lei

Tina Turner, straordinaria cantante americana e Regina della musica rock e pop internazionale, si è spenta per sempre. Tuttavia, la cantante ha dovuto sopportare ed affrontare il dolori della perdita di alcuni dei suoi figli. In tutto ha avuto 4 figli. Il suo primo figlio, Craig Raymond Turner, nato dal matrimonio con il musicista Raymond Hill, si è suicidato nel luglio del 2018 a causa di una forte depressione. In seguito, Ronnie Turner, nato durante il suo matrimonio con Ike Turner, è morto lo scorso anno nella sua casa di Los Angeles a soli 62 anni a causa di un cancro. Gli altri due figli sono Michael e Ike Jr.

Quali sono le malattie che hanno consumato la cantante

L’artista è morta all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua lussuosa casa di Kusnacht, sul lago di Zurigo. Nel corso della sua vita ha dovuto affrontare e lottare contro diverse malattie. Nel 2013 ha avuto un ictus e una lunga riabilitazione. Mentre nel 2016, ha scoperto di avere un tumore all’intestino. Inoltre, la cantante soffriva anche di ipertensione e dovette aggiungere anche l’insufficienza renale. Così il marito Bach si offrì di donarle un rene: il trapianto ha avuto luogo il 7 aprile 2017.