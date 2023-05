Tina Turner è morta a 83 anni, addio alla Regina del Rock & Roll

È morta Tina Turner, scomparsa all’età di 83 anni la Regina del Rock & Roll. L’iconica cantante statunitense si è spenta nella sua casa di Kusnacht, vicino Zurigo. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 180 milioni di dischi e ha vinto ben 12 Grammy Awards.

Morta Tina Turner, si spegne ad 83 anni la Regina del Rock

Il mondo intero piange per la scomparsa di Tina Turner, straordinaria cantante americana e Regina della musica rock e pop internazionale. L’artista è morta all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua lussuosa casa di Kusnacht, sul lago di Zurigo. Ne ha dato l’annuncio il suo portavoce, come riportato da Sky News: “Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello”.

Una carriera costellata di successi: canzoni, premi, vita privata

In oltre mezzo secolo sui palchi di tutto il mondo, Tina Turner si era costruita una carriera eccezionale collezionando un successo dietro l’altro. Nata il 26 novembre 1939 a Brownsville, in Texas, ha cominciato a cantare all’età di soli dieci anni. Tra i suoi brani più noti ricordiamo What’s Love Got To Do With It, Private Dancer, The Best, It’s Gonna Work Out Fine e We Don’t Need Another Hero. Dopo l’esordio in coppia con il suo ex marito Ike Turner, si è guadagnata un posto nella Rock and Roll Hall of Fame ed è stata la prima donna statunitense ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stones. Tra gli anni Sessanta e Duemila ha venduto oltre 180 milioni di dischi e ha vinto 12 Grammy Awards tra il 1971 e il 2008. Si è inoltre spesso fatta notare come attrice sul grande schermo, sia in cameo che in ruoli più ampi, recitando in film come Taking Off, Tommy e Mad Max – Oltre la sfera del tuono.