L’Isola dei famosi 2022, sulla scia del Grande Fratello Vip, sarà prorogato e la finale è stata sposata rispetto a quanto previsto. La decisione è stata presa a seguito dei buoni ascolti del reality: ma quando finisce esattamente l’Isola dei Famosi 2022?

Isola dei Famosi 2022: quando finisce? Data dell’ultima puntata

L’ultima puntata del reality show di canale 5 “L’isola dei famosi” è stata posticipata. La sera in cui verrà svelato il vincitore, dunque, sarà non più lunedì 23 maggio, bensì lunedì 27 giugno.

Una novità che si traduce in cinque settimane di permanenza in più dei naufraghi in Honduras e rende questa edizione di diritto la più lunga nella storia dell’Isola dei Famosi.

Prorogata l’Isola dei Famosi

L’isola dei Famosi, dunque, farà compagnia agli italiani anche per parte del periodo estivo. La decisione di Canale 5 di allungare questa edizione dell’Isola guidata da Ilary Blasi era già stata anticipata ad aprile da TvBlog, a fronte dei buoni ascolti.

L’Isola dei famosi quindi segue quindi la scia che ha preso avvio con il Grande Fratello Vip 6 guidato da Alfonso Signorini, prolungato per gli ottimi ascolti. I naufraghi quindi, alla luce di questo prolungamento, avranno modo di mostrare il loro valore ancora per qualche settimana.