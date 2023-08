Tiffany Chen, chi è la compagna di Robert De Niro: vita privata, carriera, figlia

Chi è Tiffany Chen, compagna di Robert De Niro. Scopriamo qualche informazione in più sulla campionessa di arti marziali, partner dell’attore hollywoodiano da qualche anno. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Tiffany Chen, compagna di Robert De Niro: vita privata e carriera

Tiffany Chen è l’attuale compagna di Robert De Niro, celebre star di Hollywood oggi 80enne. Istruttrice di arti marziali, ha vinto il primo Campionato Mondiale di Kuoshu. È la figlia di William C.C. Chen, maestro di taijiquan in stile Yang e proprietario di una palestra a New York. Nel corso della sua carriera sportiva Tiffany Chen ha provato diverse discipline tra cui balletto, pattinaggio artistico e ballo da sala, ma alla fine ha scelto di seguire le orme di suo padre, come spiega lei stessa in un’intervista concessa alla rivista Inside Kung Fu: “Il mio piano è sempre stato quello di imparare a essere grande come mio padre. Mio padre è una fonte d’ispirazione e ha dato così tanto… È un mentore e un modello straordinario”.

Vita privata: l’incontro con De Niro, la figlia

Robert De Niro e Tiffany Chen si incontrano per la prima volta nel 2015, sul set de Lo stagista inaspettato. Ai tempi l’attore era ancora in una relazione con Grace Hightower, al suo fianco dal 1997 al 2018. La storia tra De Niro e l’atleta ha inizio solo nel 2021, quando i due vengono beccati insieme in vacanza. Gelosi della propria privacy, hanno vissuto i primi anni della loro relazione ben lontani dalla luce dei riflettori. Nel 2023 i due hanno avuto insieme una figlia, la piccola Virginia Gia, ma la notizia è diventata di dominio pubblico solo a parto avvenuto. È stato lo stesso De Niro a svelare della nascita della bambina avvenuta lo scorso maggio, durante un’intervista concessa a ET Canada: “Ho appena avuto un bambino, in realtà ne ho sette di figli…”.

La paresi facciale dopo il parto: “Non potevo sorridere a mia figlia”

In una recente intervista Tiffany Chen ha svelato che il parto ha avuto inaspettate conseguenze sulla sua salute. Ospite al talk show mattutino CBS Mornings, l’esperta di arti marziali ha rivelato di essere stata colpita dalla paralisi di Bell dopo la nascita di Virginia. Si tratta di una condizione che comporta la perdita di controllo dei muscoli del viso: “Quando sono tornata a casa ho iniziato a sentire che la mia lingua era strana, formicolava un po’, stava iniziando a diventare insensibile. Mi sono resa conto che la mia faccia era strana, come se si stesse sciogliendo su se stessa. Ho messo una forchettata di cibo in bocca ed è uscito tutto. Non riuscivo a mangiare e ho iniziato anche a farfugliare. Ho perso tutte le funzioni facciali nel momento in cui sono entrata in ospedale“.

Il primo pensiero di Tiffany era per sua figlia: “Non potevo sorridere a Gia Virginia, non potevo baciarla. Mi chiedevo: e se non migliorassi? Mia figlia sarà presa in giro per via della mamma dalla faccia strana?”. L’atleta si è gradualmente ripresa nei mesi successivi anche grazie al supporto costante del compagno: “Robert è stato molto forte, cercava sempre di tranquillizzarmi, mi ha aiutata tantissimo“.