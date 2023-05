Il Volo – Tutti per Uno, lo show in tv su Canale 5: anticipazioni, scaletta e ospiti del concerto. Nuovo album in arrivo

Il Volo – Tutti per Uno è lo show evento che arriva su canale 5 con Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto. Due serate di musica pensate e programmate con tanti ospiti insieme ai tre tenori.

Il Volo – Tutti per Uno, lo show in tv su Canale 5: anticipazioni

Il Volo – Tutti per Uno è lo show dei tre giovani tenori che portano sul piccolo schermo con due serate evento. Si parta con sabato 27 maggio in prima serata su Canale 5. A condurre e presentare il concerto evento c’è Federica Panicucci. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Tra le canzone proposte ci saranno anche delle cover insieme ad alcuni ospiti. Gianluca Ginoble ad esempio anticipa dalle pagine di Sorrisi che: «Io canterò “Geordie” con Madame perché amiamo entrambi De André, con Irama “La cura” di Battiato e con Annalisa “Shallow” di Lady Gaga». Piero Barone invece: «Io canterò con Mario Biondi “Miserere” e con Gianna Nannini “Meravigliosa creatura”».

Ignazio Boschetto: «Io invece canterò con Francesca Michielin. La conosco artisticamente, è bravissima ad arrivare alle persone con le sue parole. Parleremo d’amore. E poi con Mario Biondi canterò “Natural woman” e “Sei bellissima” da solo con la chitarra. Ah, duetterò anche con Orietta Berti!». Piero: «E canteremo con i Pooh, saremo quasi una squadra di calcio!».

Scaletta e ospiti del concerto

Tanti ospiti saliranno sul palco insieme ai tre tenori: Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

Nuovo album in arrivo

Sempre dalle pagine di Sorrisi, Gianluca ha fatto un annuncio importante: «Stiamo lavorando a un nuovo album. Poi a ottobre concluderemo le date del tour mondiale partito a maggio 2022. Dopo tre anni di fermo, siamo tornati alla grande, senza trascurare nessun continente. Siamo stati ovunque: Australia, Giappone, Sudamerica, Stati Uniti, Europa e ora si è aggiunta anche una data a Petra, in Giordania. Abbiamo fatto più di 100 concerti. È il nostro tour più lungo di sempre. Ci siamo divertiti tanto. Siamo tornati sul palco con una nuova consapevolezza, godendoci ogni istante».