Mark Zuckerberg, Ceo di Meta ed ideatore di Facebook, è in Italia per incontrare il premier Mario Draghi. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi sono moglie e figli?

Mark Zuckerberg, chi sono moglie e figli?

Mark Zuckerberg è sposato con Priscilla Chan, filantropa americana ed ex pediatra. I due si sono conosciuti la sua futura moglie ai tempi dell’università e si sono incontrati per la prima volta in fila per il bagno. La coppia è convolata a nozze nel 2012 e per l’occasione l’imprenditore ha donato alla moglie un anello con rubino e il loro viaggio di nozze si è svolto proprio in Italia.

Proprio assieme al marito Mark Zuckerberg, co-fondatore e CEO di Meta Platforms, hanno fondato la Chan Zuckerberg Initiative nel dicembre 2015 con l’impegno di trasferire il 99% delle loro azioni Facebook, al tempo valutate a $ 45 miliardi.Priscilla è una donna intelligente, semplice e riservata, che rapito il cuore di Mark e che si è creata nel tempo anche una carriera personale. Ha un forte spirito filantropico tanto che è impegnata nel sostegno attivo della scienza e della ricerca.

Priscilla e Mark Zuckerberg, per il loro affiatamento, sono una delle coppie più amate del mondo, eppure hanno deciso di vivere la maggior parte della loro relazione lontani dalle luci delle telecamere.

Figli

Mark Zuckerberg e Priscilla Chan hanno avuto insieme due figli. Il 1 dicembre 2015 è nata la loro prima figlia, Maxima mentre nel 2017 è nata la loro seconda figlia, August.