Perché Justin Bieber non può comprare una Ferrari? Arriva lo stop da Maranello

Perché Justin Bieber non può comprare una Ferrari: ecco cosa ha fatto il cantante per finire nella lista nera della casa di Maranello.

Perché Justin Bieber non può comprare una Ferrari: nelle ultime ore il cantante è finito nella lista nera della casa automobilistica di Maranello. Le ultime azioni dell’artista non sono piaciute affatto.

Perché Justin Bieber non può comprare una Ferrari?

Il cantante Justin Bieber è finito nella lista nera della casa automobilistica della Ferrari. Di conseguenza, non potrà più acquistare le auto di Maranello.

Dunque, il codice etico interno alla casa autonomistica italiana sia stato ampiamente superato per giungere a questa scelta.

Per la Ferrari è fondamentale che le proprie auto vengano in qualche modo sempre rispettate dai loro proprietari. Per questo esistono precise regole (contrattuali) che vengono fatte agli acquirenti, pena il divieto a concludere ulteriori affari futuri con Maranello.

Arriva lo stop da Maranello

Secondo Maranello, Bieber, a giudicare dalla casa automobilistica, non avrebbe rispettato a dovere le Ferrari in suo possesso. Lo stop è arrivato a seguito di due episodi: il primo è legato a quando il 28enne ha parcheggiato la sua Ferrari 458, dimenticando addirittura dove si trovasse per due settimane.

La macchina sarebbe poi stata ritrovata da un membro del suo staff. Lo stesso cantante ha riportato il fatto sui propri social, non pensando evidentemente alle conseguenze.

Inoltre, le scelte successive del cantante sull’auto ritrovata ha fatto scendere “croce nera” sulla possibilità di comprare altre auto: Bieber ha deciso di modificarne il colore, verniciandolo di color blu elettrico, cosa vietata dal brand. Come se non bastasse il cantante ha poi messo l’auto all’asta, altra azione proibita dal Cavallino, facendo così scattare il drastico divieto.

Ed infine, si è fatto inoltre cambiare anche i cerchi in lega, il colore dello stemma e i bulloni a vista.

