The Son, presentato a Venezia: trama, uscita, cast e trailer del film con Hugh Jackman e Anthony Hopkins

The Son è il film con protagonisti Hugh Jackman e Anthony Hopkins, presentato al Festival del Cinema di Venezia. Il primo trailer è stato già pubblicato da qualche settimana e c’è anche una data d’uscita al Cinema.

The Son, presentato a Venezia: trama ed uscita

The Son è il film con protagonisti Hugh Jackman e Anthony Hopkins. L’opera è stata presentata al Festival del Cinema di Venezia: si tratta dell’adattamento cinematografico dell’opera teatrale del 2018 Le Fils, scritta dallo stesso Zeller, ultimo capitolo di una trilogia che comprende La Mère e Il padre.

La data d’uscita del film per ora è stata annunciata per l’uscita negli Stati Uniti ed è stata fissata per l’11 novembre 2022.

La trama ufficiale: “Due anni dopo il divorzio dei genitori, il diciassettenne Nicholas (Zen McGrath) non può più vivere con sua madre. Il male di vivere che sente è diventato una presenza costante e il suo unico rifugio sono i ricordi dei momenti felici di quando era bambino.

Il ragazzo decide di trasferirsi dal padre Peter (Hugh Jackman), che ha appena avuto un figlio dalla sua nuova compagna. Peter prova a occuparsi di Nicholas pensando a come avrebbe voluto che suo padre si prendesse cura di lui ma nel frattempo cerca di destreggiarsi tra la sua nuova famiglia e la prospettiva di un’allettante carriera politica a Washington. Tuttavia, mentre cerca di rimediare agli errori del passato, perde di vista il presente di Nicholas.

“The Son” è un racconto destinato a risuonare profondamente in chiunque abbia dovuto lottare per la propria famiglia. Qual è il confine tra ciò che è meglio per noi e le responsabilità che abbiamo verso gli altri e verso i nostri figli?”

The Son: cast

Il cast completo annunciato e previsto per il film è composto da Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath, Hugh Quarshie, Anthony Hopkins, Danielle Lewis, William Hope, Shin-Fei Chen, Isaura Barbé-Brown, Erick Hayden, Rachel Handshaw.

Il trailer del film con Hugh Jackman e Anthony Hopkins

