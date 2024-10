Chiara Ferragni si consola a Madrid: in Spagna è “donna dell’anno”

Gli ultimi mesi per Chiara Ferragni non sono stati sicuramente da incorniciare. Dal punto di vista imprenditoriale, con le traumatiche conseguenze del “pandoro-gate“, e dal punto di vista personale, con la separazione da Fedez. Ma per l’influencer una piccola consolazione arriva dalla Spagna, dove è stata eletta “donna dell’anno”.

Chiara Ferragni e il premio “Donna dell’anno” al Premios Vanitatis

Come riporta Whopsee, infatti, Ferragni è apparsa quasi a sorpresa a Madrid per ritirare il premio come “Donna dell’Anno” ai Premios Vanitatis, un riconoscimento che il portale spagnolo dedica a figure di spicco del panorama culturale e sociale. La serata, svoltasi al Jimmy’s Club il 29 ottobre, ha visto la celebre imprenditrice sfilare sul red carpet con un abito firmato dal brand spagnolo Palomo Spain, attirando l’attenzione di fan e fotografi. Accolta dal direttore di Vanitatis, Nacho Gay, Ferragni ha ricevuto il premio con una motivazione che, come si legge sul sito, celebra «una carriera di oltre 15 anni come pioniera nel settore della moda e nel digital».

“Amo la Spagna, la mia seconda casa”

A consegnarle il riconoscimento è stato Pelayo Díaz, figura nota nella moda spagnola, che ha ceduto la scena a Ferragni per un discorso sentito e appassionato. “Grazie a Nacho e a tutto il team di Vanitatis. È un grande onore essere qui. Amo la Spagna. Sento che è il mio secondo paese, la mia seconda casa,” ha affermato, sottolineando il legame speciale che sente con la cultura spagnola.

Nel suo discorso, Chiara ha ricordato le sue umili origini come blogger, quando, quindici anni fa, si mostrava al mondo solo con una fotocamera. “Non avevo idea che questo potesse diventare il mio lavoro e avrei potuto ottenere così tanto nella mia vita, nemmeno nei miei sogni più selvaggi,” ha aggiunto, concludendo con un messaggio motivazionale per i giovani: “Tutti abbiamo bisogno di seguire i nostri sogni, anche se non è sempre facile”