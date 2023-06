Simone Bernardini, chi è il direttore d’orchestra e violinista: cosa sappiamo di lui?

Chi è Simone Bernardini, noto direttore d’orchestra e violinista. Nel corso della sua carriera ha suonato e diretto in alcuni dei più importanti teatri del mondo. Cosa sappiamo esattamente di lui?

Nato a Torino, Simone Bernardini è un nome molto noto nel mondo della musica classica. È un affermato violinista, sia come solista che come musicista da camera, e si è successivamente fatto conoscere anche come direttore d’orchestra. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di primo violino presso l’Orchestre National de Lyon, l’Orchestra della Juilliard School, alla Filarmonica di Berlino, l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, la Rundfunk Sinfonieorchester di Berlino e l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia.

Negli anni ha inoltre collaborato regolarmente con la Chamber Orchestra of Europe, orchestra da camera europea con sede a Londra che include 60 artisti provenienti da tutto il continente. Bernardini suona inoltre con la Wiener Philharmoniker e l’Orchestra del Concertgebouw di Amsterdam. Le sue esibizioni da solista sono apprezzate, registrate e trasmesse in tutto il mondo.

L’esordio e l’affermazione come direttore d’orchestra

Bernardini si è fatto le ossa nella direzione d’orchestra facendo da assistente a Leonard Slatkin e Ivan Fischer, per poi completare i suoi studi in materia al Conservatorio di Parigi e alla Scuola di Musica di Lucerna, guidato da Bernard Haitink. Muove i suoi primi passi nel ruolo di direttore gestendo le prove dell’European Union Youth Orchestra e dell’Orchestra giovanile Gustav Mahler. Fa il suo debutto come direttore d’orchestra a Parigi nel 1999, per poi continuare a dirigere negli anni successivi in occasione del Festival Musical d’Automne de Jeunes Interprètes e del Festival di Santander.

Negli anni successivi trova la sua affermazione, guidando orchestre in molti rinomati teatri, tra cui il Teatro di Montecarlo, il Théâtre de l’Athénée de Paris, l’Auditorium de Vincennes e la Filarmonica di Berlino. Negli ultimi anni Bernardini si è inoltre dedicato all’insegnamento, coltivando talenti musicali in Francia, Giappone, Spagna e persino in Brasile, Finlandia e Colombia.