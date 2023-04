Oroscopo settimanale Branko 24-30 aprile, previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 24 al 30 aprile per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni di aprile? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale dal 24 al 30 aprile, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi ultimi giorni d’aprile? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 24 al 30 aprile.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 24-30 aprile

Si guarda al futuro con ottimismo in casa dei nati nell’Ariete. Nonostante alcuni tonfi nelle ultime settimane, avrete molte opportunità di rialzarvi e rimettervi in carreggiata. Non lasciatevi prendere dallo sconforto alle prime difficoltà, abbiate il coraggio di chiedere aiuto a chi vi circonda.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 24-30 aprile

Strette di mano e nuovi progetti in questi giorni per i nati nel Toro. Il vostro fiuto non sbaglia mai e vi guida verso fruttuose opportunità di guadagno a lungo termine. Non abbiate fretta però, non lasciatevi guidare dall’impulsività. Attendete il momento giusto per fare l’offerta migliore, senza sprechi azzardati e promesse limitanti.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 24-30 aprile

Batte forte il cuore dei nati nei Gemelli in questi ultimi giorni di aprile. Chi è già in coppia avrà occasione di ravvivare il proprio rapporto, concedetevi qualche vizio in più. Chi invece è single avrà finalmente l’opportunità di conoscere qualcuno di speciale. Non esagerate con le moine, siate voi stessi e tutto andrà per il verso giusto.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 24-30 aprile

È il momento di prendersi qualche rischio per i nati nel Cancro. Tante situazioni e progetti personali in sospeso, frenati dalla vostra paura dell’ignoto. A volte, per crescere e andare avanti, è necessario fare un salto nel vuoto. Buttatevi i dubbi alle spalle e agite, è l’unico modo per raggiungere i vostri obiettivi. Poi, se va male, siate flessibili: adattatevi e rialzatevi, avrete modo di rifarvi.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 24-30 aprile

Piccoli sprazzi d’amore nella vita dei nati nel Leone. Saranno giorni stressanti sia in ambito familiare che lavorativo, con incombenze e imprevisti da ogni dove pronti a riempirvi le giornate. Andate avanti grazie a piccoli momenti di supporto e affetto da parte di chi amate, che sia il vostro partner o una persona a voi vicina. Resistete, anche questo periodaccio si chiuderà presto.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 24-30 aprile

Discorsi e valutazioni di gruppo nel futuro dei nati nella Vergine. Le tante complicazioni sul vostro cammino non possono essere superate senza un po’ di aiuto. Chiedete supporto a persone di cui vi fidate: due teste sono meglio di una, ma anche tre non sono poi così male. Potreste ricevere risposte che non vi piacciono, ma non andrete da nessuna parte facendo i testardi.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 24-30 aprile

Facce nuove e relax per i nati nella Bilancia. Una nuova conoscenza si farà strada nella vostra vita, pronta a trascinarvi verso lidi sconosciuti. Nulla di troppo esotico o trascendentale, quanto basta per darvi un po’ di meritato sollievo dalla soffocante quotidianità. Prendete esempio: siate meno rigidi e provate a prendervi meno sul serio.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 24-30 aprile

La famiglia è al primo posto per i nati nello Scorpione. La priorità sono sempre le persone a voi più care, che restano al centro del vostro mondo. Alcune circostanze intricate potrebbero creare delle fratture, ma non è nulla che non possa essere evitato con un po’ di chiarezza. Non nascondete nulla a chi amate, siate sinceri su quanto vi accade e sulle vostre intenzioni future.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 24-30 aprile

I nati nel Sagittario sono pronti a mettersi in gioco. Siete sempre in cerca di occasioni di migliorare voi stessi e le vostre capacità. Non abbiate paura di entrare in mondi a voi sconosciuti, potreste scoprire di avere attitudini che non avevate considerato. Siate aperti alle novità e pronti a rimboccarvi le maniche, alla fine ne sarà valsa la pena.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 24-30 aprile

Si inciampa ad ogni passo nella vita dei nati nel Capricorno. Gli astri si divertono a farvi lo sgambetto quando meno ve lo aspettate, con ostacoli e fastidi pronti a rovinare il vostro umore, soprattutto in ufficio. Respiri profondi e calma zen, non ha senso agire in modo impulsivo in questo momento. Tenete sotto controllo la rabbia e anche questo periodo fastidioso passerà senza conseguenze importanti.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 24-30 aprile

Battibecchi e sospiri per i nati nell’Acquario. L’amore va avanti a singhiozzo, un momento siete più legati che mai mentre in quello successivo vi beccate per ogni minima cosa. Un’atmosfera polemica che inquina anche i rapporti con i vostri colleghi in ufficio e con i vostri familiari. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco, evitate di prendervela per delle minuzie.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 24-30 aprile

L’amore riempie di forza i nati nei Pesci in questi ultimi giorni di aprile. Vi sentite pieni di passione e affetto e desiderate ardentemente un’occasione per riversarli su chi amate. Una sorpresa fa piacere a chiunque, ma non siate egoisti: fate attenzione ai bisogni e ai problemi del vostro partner. A volte, piuttosto che qualcosa di eclatante, il modo migliore di dimostrare il proprio amore è un piccolo gesto.