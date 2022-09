The Crown, boom su Netflix con la morte della Regina: torna in Top 10

The Crown continua a sorprendere su Netflix: di nuovo in Top 10 con la morte della Regina. Altra impennata nella settimana dei funerali.

The Crown riconquista la Top 10 di Netflix dopo la morte della Regina Elisabetta: è boom di visualizzazioni. Dopo i funerali della nota monarca inglese, la serie tv dedicata alla famiglia reale ha una nuova impennata di pubblico.

The Crown torna in Top 10 su Netflix dopo la morte della Regina

Dopo il primo boom immediatamente dopo la morte della Regina Elisabetta II, The Crown riconquista la Top 10 di Netflix nella settimana dei funerali. La serie tv britannica dedicata alla vita della monarca e della famiglia reale ha infatti goduto di un’impennata di visualizzazioni nelle ultime settimane.

In base ai dati raccolti da Netflix, nella settimana tra il 12 e il 18 settembre The Crown occupa ben due posti della Top 10 delle serie più viste. La prima stagione si piazza al terzo posto, con 40.790.000 ore di streaming, mentre la seconda si ferma al settimo, con 16.670.000 ore.

Quando arriva la quinta stagione? Riprese della sesta sospese per rispetto

Il rinnovato interesse verso la serie Netflix ha creato nuove torme di fan in fibrillazione per la prossima tranche di episodi.

Quando sarà disponibile in streaming la quinta stagione? Dopo due anni di attesa, The Crown tornerà su Netflix entro la fine dell’anno. I nuovi episodi, infatti, saranno disponibili sulla piattaforma di streaming americana a partire da novembre. Più ombre sulla sesta stagione, che era già in lavorazione. Dopo l’annuncio della morte della Regina, infatti, il creatore della serie, Peter Morgan, ha indetto un pausa delle riprese: “The Crown è una lettera d’amore per la regina.

Non ho altro da aggiungere ora se non silenzio e rispetto. Mi aspetto che allo stesso modo fermeremo le riprese in segno di rispetto”