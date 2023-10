Terremoto in Calabria, magnitudo ed epicentro della scossa

Terremoto in Calabria avvertito nelle prime ore del mattino in diverse zone della Regione. La Protezione Civile è a lavoro.

Terremoto in Calabria: la terra trema al Sud con scosse registrate in provincia di Napoli e in mote zone della Regione calabrese. La Protezione Civile è al lavoro in Calabria per monitorare la situazione e rilevare possibili danni.

Terremoto in Calabria, magnitudo

La terra trema in Italia in vari punti. Oltre ai Campi Flegrei a Napoli, un terremoto è stato registrato anche in Calabria alle 6:30 con una profondità di 24 chilometri. La scossa è stata di magnitudo 3.2 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catanzaro.

L’epicentro della scossa

L’epicentro della scossa è stato individuato ad Amato. Il sisma avvertito anche a Catanzaro e Lamezia Terme. I comuni più vicini all’epicentro sono Pianopoli, Miglierina, Feroleto Antico e Marcellinara. Non si registrano danni e la Protezione civile si sta occupando delle verifiche. Inoltre, il terremoto è stato localizzato 9 Km a E di Reggio di Calabria (183035 abitanti); 18 Km a SE di Messina (238439 abitanti); 75 Km a NE di Acireale (52622 abitanti); 89 Km a NE di Catania (314555 abitanti).