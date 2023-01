Ucraina, missile su condominio a Dnipro: 20 morti e oltre 70 feriti

Sempre più alto il bilancio delle vittime del raid aereo russo del 14 gennaio su sei regioni dell’Ucraina orientale, che ha bersagliato sia le infrastrutture energetiche del paese che le zone residenziali di Dnipro. I missili russi hanno centrato in particolare un condominio di nove piani, provocando un ampio crollo che ha distrutto gran parte degli appartamenti e sepolto moltissime residenti nelle macerie.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’agenzia di stampa Unian sono 19 i civili rimasti uccisi nell’attacco, e almeno 74 i feriti, tra cui 14 bambini. Tra le vittime è inclusa anche una ragazzina di 15 anni. I soccorritori, tuttora al lavoro, hanno estratto almeno 38 persone dalle macerie. Il governatore della regione, Valentyn Reznichenko, ha riportato che circa 72 appartamenti sono stati distrutti dal raid, mentre almeno altri 230 hanno subito gravi danni. Gli attacchi missilistici hanno inoltre danneggiato le infrastrutture energetiche delle regioni circostanti, costringendo il governo ad attuare blackout di emergenza.

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso tutta la sua rabbia con un post su Twitter: “Memoria eterna a tutti coloro le cui vite sono state portate via dal terrore russo” Il mondo deve fermare questo male! Stiamo combattendo per ogni persona, per ogni vita Troveremo tutti quelli rimasti coinvolti in questo orrore. Si assumeranno le loro massime responsabilità”.

Eternal memory to all whose lives were taken by 🇷🇺 terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We’re fighting for every person, every life. We’ll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023