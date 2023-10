Terremoto ai Campi Flegrei: un’altra scossa di magnitudo 4.0. Scuole chiuse a Pozzuoli

Terremoto ai Campi Flegrei: la terra continua a tremare nella provincia di Napoli con l’ultima scossa che è stata avvertita da diversi Paesi limitrofi. In particolare a Pozzuoli, dove si è deciso di sospendere le attività scolastiche.

Terremoto ai Campi Flegrei: un’altra scossa di magnitudo 4.0

La terra i Campi Flegrei a Napoli continua a tremare e nelle scorse ore si è registra un’altra scossa di magnitudo 4.0. L’epicentro è stato individuato nella zone di Agnano dove sono caduti anche alcuni calcinacci. La scossa è stata avvertita in varie zone di Napoli, sia nella zona collinare del Vomero sia sul lungomare, a Posillipo e nelle aree del centro a ridosso di piazza del Plebiscito.

“Si è trattato di un terremoto superficiale, le persone lo hanno sentito bene soprattutto nell’area di Agnano, più vicina all’epicentro. Ci aspettiamo anche altri eventi, ma al di là di qualche calcinaccio caduto, allo stato non sembra ci siano danni importanti alle strutture”. Questa la prima disamina del direttore dell’ Osservatorio Vesuviano, Mauro Di Vito, intervenuto ai microfoni di Canale 21, dopo la scossa di terremoto. “L’attività sismica prosegue e proseguirà. Su questo – spiega Di Mauro – nessun dubbio. Il sollevamento del suolo continuerà. La difese da adottare consistono nei comportamenti corretti da tenere. Bisogna gestire la paura e fare tutte le verifiche del caso agli edifici. I terremoti – conclude – non sono prevedibili ma posso assicurare che si sta facendo di tutto per mitigare gli effetti del sisma”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Scuole chiuse a Pozzuoli

Il Comune di Pozzuoli a 5 km dall’epicentro ha dato comunicazione ai cittadini tramite il profilo di Facebook. Nel comunicato si spiega che “l’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv ha provveduto a comunicare a questa amministrazione che a partire dalle ore 22:08 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare” di 4, con variazioni in più o in meno di 0.3. “L’evento più significativo, localizzato in prossimità di via V traversa Pisciarelli, si è prodotto alle 22.08, ora locale, alla profondità di 2.6 km”, sempre con la stessa magnitudo. Il Comune, insieme alla Protezione Civile, “segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno”.

Inoltre, sono state chiuse le scuole nella giornata di oggi 3 ottobre. “Crediamo che sia opportuno ancora una volta sospendere le attività didattiche e le attività sportive scolastiche, per attivare i controlli agli edifici e alle palestre. Le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private resteranno chiuse per consentire i controlli da parte dei nostri tecnici. Non siete soli, sarete aggiornati su eventuali novità, atteniamoci alle comunicazioni ufficiali”.