Terremoto ai Campi Flegrei di Napoli: diverse scosse. Verifiche e interventi della Protezione Civile

Terremoto ai Campi Flegrei: tanta paura dei residenti che sono scesi in strada a seguito delle diverse scosse avvertire nella notte e fino al mattino di venerdì 18 agosto 2023. La situazione è continuamento monitorata dalla Protezione Civile.

Terremoto ai Campi Flegrei di Napoli: diverse scosse

Diverse scosse di terremoto avvertite ai Campi Flegrei di Napoli nella notte e mattinata del 18 agosto 2023. Come riporta il sito dell’Ingv, la prima scossa è stata registrata all’1:58 con una scossa di magnitudo 2.0. Alle 2:01 la seconda, di magnitudo 2.5; alle 4:11 un’altra, di magnitudo 2.0; alle 6:10 la quarta, di magnitudo 2.5; alle 6:18 la quinta, di magnitudo 3.3 e, ancora, alle 6:22 una di magnitudo 2.8.

Tanta la paura dei residente intorno all’epicentro di una zona che è in continuo movimento sismico ma nessun danno registrato. “In seguito al terremoto registrato questa mattina ai Campi Flegrei dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – si legge in una nota -, la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. Non sono stati segnalati danni”.

Verifiche e interventi della Protezione Civile

Sulle scosse avvertite nelle scorse ore sta monitorando la situazione la Protezione Civile, come confermato sui social dalla Regione Campania. “La Protezione Civile della Regione Campania si è immediatamente attivata in merito allo sciame sismico nei Campi Flegrei comunicato dall’INGV. Il Direttore Generale Italo Giulivo ha già provveduto a sentire il sindaco di Pozzuoli, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, Mauro Di Vito, il Dipartimento Nazionale e le autorità competenti. Dalle telefonate pervenute in Sala Operativa risulta che le scosse di questa mattina siano state avvertite dalla popolazione in un’ampia area. Al momento sono in corso verifiche da parte dell’Osservatorio Vesuviano e della protezione civile del Comune di Pozzuoli”.

