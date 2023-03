Sesto Fiorentino, incendio in un appartamento: due morti

Negli ultimi giorni sono pervenute molte notizie spiacevoli che hanno registrato dei decessi. Anche in questo caso la notizia riporta di un incendio in un appartamento di Sesto Fiorentino, che ha causato la morte di due persone.

Rispettivamente zia e nipote, mentre la nonna è stata trasportata d’urgenza in ospedale.

Incendio in appartamento a Sesto Fiorentino

La notizia risale a qualche ora fa, quando i vigili del fuoco di Sesto Fiorentino – comune in provincia di Firenze – hanno dovuto domare un incendio in un appartamento. All’interno dell’abitazione c’erano tre persone, due delle quali hanno perso la vita. La terza vittima presenta invece condizioni gravissime.

Accaduto in via della Sassaiola verso le ore 4:00, l’incendio ha portato i vigili del fuoco ad intervenire prontamente e spegnere le fiamme così da limitare l’incendio al piano terra. Dopodiché hanno perlustrato la zona totalmente sommersa dal fumo di combustione. Al primo piano hanno scorto i tre corpi.

I pompieri sono riusciti a salvare l’anziana signora, di circa 83 anni. La donna disabile ha però perso due dei suoi cari, ovvero il nipote di 25 anni e la figlia (cioè la zia del ragazzo) di 51 anni, entrambi morti carbonizzati. La “nonna” è stata così affidata alle cure del 118, costretto però a trasportarla immediatamente all’ospedale di Careggi, poiché vittima di intossicazione dal fumo.

Le due vittime sono state identificate; si tratta di Francesca Faggi e Luca Faggi. Ancora incerte le cause che hanno portato all’incendio, motivo per il quale si cerca di trovare la causa a questa spiacevole situazione. Altri due decessi che si uniscono ad una lista – già molto lunga – di morti per incendio. Ultimamente ci sono stati eventi molto simili in diverse città, seppur con dinamiche differenti.

Sarà compito delle forze dell’ordine capire cosa ha scaturito l’incendio, mentre si attende che l’anziana signora – unica sopravvissuta – possa stare meglio.

