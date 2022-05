Chi è Sheldon Riley, all’Eurovision 2022 per l’Australia con “Not the Same”

Sheldon Riley, pseudonimo di Sheldon Hernandez, è un cantante australiano in gara all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano “Not the same”.

Chi è Sheldon Riley

Sheldon Riley è nato in Australia da padre filippino e mamma australiana. Salito alla ribalta nel 2018 per la sua partecipazione alla settimana edizione del del talent show The Voice, Sheldon è arrivato terzo ma da quel momento è diventato sempre più noto al grande pubblico. Iniziando a pubblicare cover e brani inediti con ottimi ascolti, nel dicembre 2021 è stato confermato fra gli undici partecipanti di Eurovision – Australia Decides 2022. Proprio durante questo evento è stato selezionato come rappresentante all’Eurovision Song Contest 2022 dove il suo brano Not The Same è riuscito ad avere il favore della giuria.

Il brano Not the Same

Per quanto riguarda il brano Not The Same, si tratta di una ballata pop. Not The Same è un messaggio a sé stesso, al piccolo Riley che temeva di non poter fare nulla nella sua vita, ma vuole essere un messaggio a chi lo ascolta di non avere paura delle proprie diversità: Non importa quante volte sono crollato e mi hanno detto cosa non potevo fare, ho ricreato me stesso in chi volevo essere”.

Vita privata

Sheldon Riley ha pubblicamente ammesso la propria sessualità. “Ricordo che feci coming out come gay a 14 o 15 anni” ha raccontato a BBC News “Da lì diventai una personale socievolissima. Mi feci parecchi amici, e parlavo con chiunque. Ma ho sempre saputo di poterlo fare, vivevo solo nella paura.”

Autismo

Sheldon Riley e ha anche reso pubblica la sua condizione di persona autistica.