Perchè non andrà in onda la fiction di Che dio ci aiuti? La stagione numero 7 è terminata e la Rai ha affermato che ci sarà l’ottava stagione della serie.

Che Dio Ci Aiuti: perché non va in onda il 23 marzo?

Nella serata di oggi, giovedì 23 marzo 2023, la prima serata di Rai sarà dedicata interamente alla Nazionale Italiana di Calcio e sarà mandata in onda la partita valida per le qualificazioni Euro 2024 Italia-inghilterra. L’Italia, infatti, sfiderà l’Inghilterra nella prima partita di qualificazione agli Europei 2024 ed è una delle nazionali all’interno del gruppo C del torneo, insieme ad Inghilterra Malta, Ucraina e Macedonia del Nord.

Che Dio ci aiuti 8

Per vedere le prossime puntate della serie tv quindi, bisognerà attendere. La scorsa settimana, per la precisione giovedì 16 marzo 2023, son andati in onda gli ultimi due episodi della settimana stagione dove Azzurra Leonardi è diventata suora.

Che Dio Ci Aiuti 8 si farà, la nuova stagione è già confermata, ma per vedere le nuove puntate servirà ancora attendere diversi mesi.

Da giovedì 30 marzo 2023, andrà in onda la settimana stagione di Un passo dal cielo che sostituirà l’appuntamento fisso con Che Dio Ci Aiuti 7.