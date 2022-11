Mantova, incendio scoppiato in un condominio: un morto e diversi intossicati

Mantova, incendio in un condominio ha causato terribili conseguenze. Nel rogo ci sarebbe anche un morto come è stato dichiarato.

Mantova, incendio è scoppiato in un condominio nella tarda serata di domenica 20 novembre 2022. I Vigili del Fuoco immediatamente sono giunti sul posto e hanno lavorato duramente per tutta la notte per domare le fiamme.

Mantova, incendio scoppiato in un condominio

Un terribile incendio è scoppiato in un condominio a Mantova, in via degli Spalti. Le fiamme sono divampate verso le ore 23 di domenica 20 novembre con i Vigili del Fuoco che hanno lavorato tutta la notte per spegnere le fiamme e soccorrere i feriti. Le cause dell’incendio sono ancora ignote.

Un morto e diversi intossicati

Il rogo ha causato un morto e tredici intossicati, tra i feriti ricoverati in ospedale, ci sarebbero alcuni bambini. La notizia viene pubblicata su Twitter dall’account dei Vigili del Fuoco che hanno fornito alcuni aggiornamenti. Alla Gazzetta di Mantova, c’è chi racconta parte dell’accaduto. La vittima è di origine nigeriana ed è stata soffocata dal fumo mentre cercava di fuggire lungo le scale. Il testimone ha dichiarato: «La mia vicina è uscita dalla casa urlando tenendo il materasso in fiamme».

#Incendio in un appartamento al 1º piano di un palazzo a #Mantova, #vigilidelfuoco al lavoro dalla tarda sera di ieri fino a notte inoltrata: soccorse con l’autoscala diverse persone bloccate ai piani superiori, rinvenuto purtroppo il corpo privo di vita di un uomo #21novembre pic.twitter.com/tLQiNA4QY6 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 21, 2022

LEGGI ANCHE: Napoli, arrestato il nipote di Sandokan: chi è e quali sono le accuse