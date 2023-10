Temptation Island Winter, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro tra i papabili

Temptation Island Winter, sempre più caldi i nomi di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La coppia di ex gieffini, da sempre turbolenta, potrebbe essere la punta di diamante del cast dell’edizione invernale dello show. Cosa sappiamo al momento?

Temptation Island Winter, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nel cast?

Le notizie sull’attesissima Temptation Island Winter sono ancora molto poche, i fan dell’amato dating show di Filippo Bisciglia non aspettano altro che nuove indiscrezioni sulla sua edizione invernale. Negli ultimi giorni si son fatte sempre più insistenti alcune voci di corridoio, secondo le quali il cast potrebbe includere una coppia famosissima. Si tratta di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, veterani dei reality show che han trovato l’amore nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e che da allora sono spesso e volentieri protagonisti di chiacchiere e gossip. La coppia, da sempre turbolenta, porterebbe senz’altro un po’ di pepe in questa prima edizione di Temptation Island Winter.

I problemi di coppia di Oriana e Daniele, quanto c’è di vero?

Di recente la storia d’amore di Oriana e Daniele è stata messa alla prova dalla partecipazione della venezuelana alla versione spagnola del GF, il Gran Hermano Vip. “Questa cosa che sono entrata nel programma l’ha presa molto male.” -ha spiegato la modella- “Mi ha detto ‘quando esci ci lasciamo o ci sposiamo’. Poi mi ha detto ‘io ti sposo’. Questa cosa non me l’aveva mai detta prima. Mi ha anche chiesto di andare a vivere con lui. E io cosa farò? Andrò e lo farò anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado. Mi piace tanto Verona, è una città splendida. Mi sento così a mio agio in quella città“. Dopo la scelta di Oriana di abbandonare il programma, Daniele si è schierato a sua difesa, sostenendo che la sua compagna sia stata “cacciata dalla produzione”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

I due per il momento sembrano più vicini che mai, ma il fantomatico matrimonio non è stato ancora confermato. Forse la coppia è ancora piagata da qualche dubbio, che l’esperienza a Temptation Island Winter possa aiutarli a scoprire cosa vogliono davvero? Per il momento nessuno dei diretti interessati ha fatto dichiarazioni al riguardo. L’unica smentita arriva dall’esperta di gossip Deianira Marzano, secondo la quale tutte queste indiscrezioni non hanno fondamento. Come andrà a finire? Quanto c’è di vero in queste voci di corridoio?