Striscia la Notizia, i conduttori nuovi sono stati annunciati: chi sono e quando inizia la nuova edizione

Striscia la Notizia, i conduttori nuovi sono stati annunciati. La prossima stagione del tg satirico andrà in onda a breve su Canale 5 con nuove veline ma anche nuove facce dietro al famoso bancone della Mediaset. Ecco chi sono e come sono stati annunciati dal programma di Antonio Ricci. Si tratta di due attori, uno dei quali già la passata stagione ha vestito i panni di conduttore per un periodo insieme a Michelle Hunziker.

Striscia la Notizia, i conduttori nuovi sono stati annunciati: chi sono

A circa sei giorni dall’inizio della nuova stagione di Striscia la Notizia, sono stati annunciati i nuovi conduttori che partiranno nelle prime puntate. Ci saranno sicuramente, come sempre, Ezio greggio ed Enzo Iacchetti ma non saranno loro ad aprire le danze della nuova edizione. Dietro al bancone saranno presenti due attori molto amati dal pubblico: Alessandro Siani e Luca Argentero. I due attori sono stati annunciati sui social e in pubblicità con una clip divertente da parte del tg di Antonio Ricci.

Quando inizia la nuova edizione

La nuova stagione di Striscia la Notizia inizia martedì 27 settembre 2022. Al debutto della nuova edizione non ci saranno solo nuovi conduttori ma anche nuove veline.

Dopo Shaila e Mikaela ecco Giulia Pelegatti e Talisa Jade Ravagnani. Dunque, non manca molto per vedere all’opera la nuova squadra di Striscia tutte le sere a partire dal prossimo martedì.

