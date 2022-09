Il Mistero dei Templari, serie tv: trama, cast, uscita e trailer

Il Mistero dei Templari, serie tv: il nuovo progetto continua il racconto del vecchio franchise dei film con Nicolas Cage. Si parte proprio dal suo personaggio con graditi ritorni e nuovi volti per raccontare storia avvincenti.

Il Mistero dei Templari, serie tv: trama ed uscita

Il Mistero dei Templari in lingua originale è National Treasure: Edge of History, debutterà coi primi due episodi il prossimo 14 dicembre, in esclusiva su Disney+.

Il progetto potrà contare sul sostegno di Jerry Bruckheimer, che aveva prodotto anche i film di successo con protagonista Nicolas Cage. La serie riprenderà i temi del franchise dal punto di vista di una giovane eroina che intraprende l’avventura di una vita per scoprire la verità sul misterioso passato della sua famiglia e salvare un tesoro panamericano perduto.

Il Mistero dei Templari, serie tv: cast

La serie tv parte dalla figura di Benjamin Gates — interpretato da Nicolas Cage — un crittologo e cacciatore di tesori appartenente a una famiglia di archeologi che cerca di svelare i segreti legati alle figure più importanti del governo della storia americana.

Nel cast, vi sono anche Diane Kruger, Justin Bartha, Jon Voight e Harvey Keitel. C’è anche un ulteriore nuovo personaggio interpretato da Catherine Zeta-Jones, Billie descritta come “una miliardaria tosta, esperta di mercato nero delle antichità e cacciatrice di tesori che vive secondo il suo codice”. Nicolas Cage, per quanto sappiamo finora, non apparirà nella serie ma nel trailer c’è un easter egg che fa riferimento al suo personaggio Ben Gates.

Il trailer della serie tv

Nelle scorse ore, è stato pubblicato anche il primo trailer della serie tv che presto vedremo sul piccolo schermo in streaming.

