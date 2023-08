Elon Musk contro Zuckerberg in combattimento in Italia: l’annuncio di Sangiuliano e l’ipotesi Pompei

Elon Musk contro Zuckerberg in Italia per una sfida di combattimento: è realtà quella che sembrava essere solo una provocazione o peggio una pagliacciata. Intanto, sono arrivati gli annunci anche da parte del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg si farà e i luogo sarà in qualche location in Italia. A dare la notizia per primo è stato il proprietario di Twitter e Tesla. “Ho parlato con il Primo Ministro italiano e il Ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica”. “Il combattimento sarà gestito dalle fondazioni mia e di Zuck (non UFC) – annuncia sulla sua X, l’ex Twitter – Il livestream sarà su questa piattaforma e su Meta. Tutto nell’inquadratura della fotocamera sarà l’antica Roma, quindi niente di moderno”, assicura. E in un paio di messaggi successivi aggiunge che “tutto ciò che verrà fatto renderà omaggio al passato e al presente dell’Italia” e “tutti i proventi vanno ai veterani”.

