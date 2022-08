Sabrina Ferilli a Vanessa Incontrada lancia una critica: “Basta non ha più senso”

Sabrina Ferilli a Vanessa Incontrada lancia un messaggio con un pizzico di polemica dopo che è stata ritratta sulla copertina di Vany Fair ancora una volta. Ecco come l’attrice romana ha commentato sui suoi social.

Sabrina Ferilli a Vanessa Incontrada lancia una critica

Sabrina Ferilli polemizza e lancia un messaggio a Vanessa Incontrada. La conduttrice più volte presa di mira per il suo fisico, è stata più volte ripresa in copertina da Vanity Fair.

Tuttavia, l’attrice romana si è mostrata quasi stanca di tutte queste dimostrazioni e risposte alle critiche, tanto da riportare il suo dissenso in un post sui social. “Non critico l’attrice – spiega Ferilli su Instagram – Ma questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta ad un corto circuito insopportabile. Probabilmente s’è rotta le balle pure lei di essere messa in mezzo in sta storia che non ha più senso.

Dura da secoli. E’ che a un certo punto da donna matura deve pure capire che ste storie non hanno più senso… E magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo. Visto che meritatamente lavora tanto. Dai su, ma basta!“.

Non è la prima volta che la Ferilli commenta una foto della conduttrice italo-spagnola: lo scorso giugno quando scoppiò la polemica per le immagini pubblicata dal settimanale Nuovo, l’attrice commentava così rivolgendosi alla Incontrada.

“Ti posterei quello che hanno pubblicato su di me! E che didascalie sotto. Poi noi che siamo esposte su tante cose, ti lascio immaginare che occhi obiettivi abbiamo di fronte! Uhh! Ma ho sempre pensato che non me ne fregava niente e devo dire che ho lasciato queste cose nell’ambito del faceto. – ha fatto sapere la Ferilli – Non credo vada scomodato chissà che problema sociale o civile. Per noi personaggi pubblici è così.

Se ti fotografano in una spiaggia poco puoi fare, se non affidarti al tatto di chi pubblica”.

Incontrada in copertina sul Vanity Fair

Martedì 3 agosto, per la terza volta nella storia del settimanale, la copertina ritrae Vanessa Incontrada risaltando ancora una volta la filosofia body positivity, questa volta in risposta delle fotografie rubate uscite sul settimanale Nuovo qualche mese fa. Il titolo di Vanity Fair è “Sei Bellissima” e ritrae appunto Vanessa in uno evidente abito rosso, volta a far spallucce alle critiche.

Infatti, nel testo del post si legge: “…una donna libera e consapevole, che osserva il mondo con fiducia e curiosità”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanity Fair Italia (@vanityfairitalia)

LEGGI ANCHE: Da Ken umano a Barbie dopo 90 operazioni chirurgiche: Rodrigo Alves ora si chiama Jessica