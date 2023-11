Meteo Ognissanti del 1 novembre: maltempo su gran parte dell’Italia

Meteo Ognissanti: ancora pioggia e maltempo nei primi giorni di novembre. Per gli esperti, dunque, non è ancora prevista una tregua con le piogge che sono sempre di più abbondanti.

Meteo Ognissanti del 1 novembre

La fine di ottobre e l’inizio di novembre sono all’insegna del maltempo su molte regioni della Penisola. In Italia, secondo gli esperti di ilmeteo.it, è in arrivo il “ciclone atlantico, al cui centro la pressione atmosferica scenderà fino a 955 hPa: insomma, una “tempesta perfetta” in grado di scatenare raffiche di vento che potranno raggiungere i 150-190 km/h sul Golfo di Biscaglia e sul Canale della Manica (come un Uragano di categoria 3 ) provocando violente mareggiate. Oltre ai forti venti sono previste precipitazioni abbondanti su Portogallo, Spagna, Francia e Inghilterra con il rischio pure di alluvioni lampo”.

“Per Ognissanti continuerà una specie di tregua meteorologica fino alla tarda mattinata, poi il Ciclone simil ‘Major Hurricane’, in approfondimento sulle Isole Britanniche, inizierà ad inviare il suo carico di piogge verso il nostro Paese: dal pomeriggio un nuovo peggioramento investirà il settore tirrenico e gradualmente anche il Nord” è la previsione di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.iy.

Maltempo su gran parte dell’Italia

Gli esperti hanno previsto nella giornata di mercoledì 1 novembre 2023 piogge su Alto Piemonte, Lombardia, Levante Ligure, Alta Toscana, Lazio, Umbria, Appennino Abruzzese e Molisano, Campania, Basilicata, nord della Calabria e Sardegna, in serata in estensione anche al resto del Sud.