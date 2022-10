Trenord, sciopero 8 e 9 ottobre in Lombardia: orari dello stop e fasce garantite

Trenord, sciopero previsto per il weekend sabato 8 e domenica 9 ottobre 2022. I lavoratori dell’azienda di trasporti si fermano nella Regione Lombardia. Ad acuire la protesta è la scelta dei giorni festivi che causeranno ulteriori disagi ai viaggiatori.

Trenord, sciopero 8 e 9 ottobre in Lombardia

Trenord si ferma nel weekend sabato 8 e domenica 9 ottobre. I lavoratori dell’azienda di trasporti dei treni hanno deciso di scioperare in Lombardia.

L’iniziativa è stata indetta dai sindacati 1A Pdm e 1b Pdb. Le conseguenze sono previste sul servizio regionale, suburbano e aeroportuale.

Orari dello stop e fasce garantite

Lo sciopero sarà dalle 21 di sabato 8 ottobre fino alle 21 di domenica 9. Non è stata comunicata nessuna fascia di garanzia, anche per aumentare i disagi e la portata della protesta. “Si avvisa che dalle ore 21 di sabato 8 ottobre alle ore 21 di domenica 9 ottobre è stato indetto uno sciopero da parte della Rsu del personale mobile di Trenord e del sindacato OrsA, che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano e al servizio aeroportuale”, si legge in un avviso dell’azienda di piazzale Cadorna.

Se i servizi Malpensa Express non verranno effettuati – si legge sul sito di Trenord -, per i soli collegamenti aeroportuali saranno instituiti: autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1), autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie. Maggiori dettagli sullo sciopero saranno disponibili sul sito di Trenord, seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite App e direttamente in stazione tramite gli annunci sonori e i monitor.

LEGGI ANCHE: Rider in sciopero a Firenze dopo la morte di Sebastian Galassi: “Basta morire per una consegna”