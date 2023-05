Un giorno in pretura 2023 torna in tv: quanto riparte, le puntate ed i processi raccontati

Un giorno in pretura è lo storico programma documentaristico-criminologico che ritorna in tv in questo 2023. Sono state pensate una serie di nuove puntate che affrontano alcuni dei casi più famosi nel panorama nazionale ed internazionale.

Un giorno in pretura 2023 torna in tv: quanto riparte

Torna in tv nel 2023 il programma “Un giorno in pretura“. Si parte con la prima puntata sabato 6 maggio alle ore 00.35 su Rai 3. Il programma documentaristico-criminologico che già dagli anni ’80 portava nelle case degli italiani vicende giudiziarie rilevanti, ritorna in tv con ben sette puntate. Il programma è visibile anche – in live streaming e on demand – sulla piattaforma RaiPlay.

Le puntate ed i processi raccontati

Il primo appuntamento è dedicato ai casi di violenza subiti da alcuni anziani in una casa di riposo a Castellamare del Golfo (provincia di Trapani). Poi nelle prossime puntate verranno affrontati altri casi celebri sia internazionali sia nazionali come quelli che ha visto protagonisti il noto attore statunitense Johnny Depp e l’ex moglie e collega Amber Heard. Quest’ultima aveva denunciato l’attore per per maltrattamenti. Il procedimento giudiziario si è concluso con l’assoluzione di Depp, ed ha ricevuto un’attenzione mediatica straordinaria. Altro appuntamento previsto è invece incentrato sull’omicidio di Serena Mollicone, la giovane uccisa nel 2001 in provincia di Frosinone. Ci sarà spazio anche per il famoso caso di Wanna Marchi che tanto scalpore ha fatto in Italia nel campo delle televendite.