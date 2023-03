Papa Francesco come sta: le sue condizioni dopo il ricovero al Gemelli

Papa Francesco si trova ancora ricoverato al Gemelli di Roma e lo sarà per qualche giorno. Dal Vaticano le bocche sono cucite, solo qualcosa è trapelato. Intanto, gli appuntamenti di giovedì sono stati cancellati e dunque un altro giorno rimarrà il Santo Padre in ospedale.

Papa Francesco come sta

Ricoverato al decimo piano, come di prassi, il Santo Padre doveva sottoporsi a dei controlli medici, ma l’aggravarsi delle condizioni di salute ha accelerato i tempi del ricovero. Al momento le condizioni del Pontefice, a cui sarebbe stata diagnosticata una fibrillazione atriale, non sembrano preoccupare, ma rimarrà in reparto per qualche giorno per essere sottoposto a ulteriori controlli.

“La presidenza della Cei, a nome dei vescovi italiani, esprime vicinanza a Papa Francesco, dal pomeriggio di oggi (29 marzo) al Policlinico universitario Agostino Gemelli, assicurando la preghiera corale delle Chiese in Italia”. Lo rende noto un comunicato della Conferenza episcopale italiana. “Nell’augurare al Santo Padre una rapida ripresa, la Presidenza affida al Signore i medici e il personale sanitario che, con professionalità e dedizione, si prendono cura di Lui e di tutti i pazienti”, conclude il comunicato.

“La Presidenza nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, a nome di tutta l’Associazione, è vicina con la preghiera e l’affetto filiale a Papa Francesco, da questo pomeriggio ricoverato al Policlinico Universitario Agostino Gemelli”. Lo si legge in una nota dell’Azione cattolica. “I ragazzi, i giovani e gli adulti di Azione Cattolica – conclude la nota – stringono idealmente papa Francesco in un abbraccio che attraversa tutto il Paese e le sue parrocchie, augurando al Santo Padre una pronta guarigione”

Le sue condizioni dopo il ricovero al Gemelli

Il Papa è stato ricoverato per un’infezione respiratoria come ha definito il Vaticano. I primi esami hanno escluso si possa trattare di Covid-19, ma ad ogni modo si son resi necessari “alcuni giorni di cure mediche ospedaliere appropriate”. Infatti gli appuntamenti del Papa per giovedì sono stati cancellati.

“Nei giorni scorsi papa Francesco ha lamentato alcune difficoltà respiratorie e questo pomeriggio si è recato presso il Policlinico A. Gemelli per effettuare alcuni controlli medici”, ha comunicato in serata il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni. “L’esito degli stessi ha evidenziato un’infezione respiratoria (esclusa l’infezione da Covid 19) che richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”. “Papa Francesco è toccato dai tanti messaggi ricevuti ed esprime la propria gratitudine per la vicinanza e la preghiera”, ha aggiunto.