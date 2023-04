Tel Aviv, attentato terroristico sul lungomare: ci sono morti e feriti. Video dell’attacco

Tel Aviv, attentato nel cuore della città israeliana in cui si sono registrati vittime e feriti gravi. Nelle scorse ore un arabo-israeliano si è lanciato sulla folla con l’auto e poi come se non bastasse ha cercato anche di sparare contro i turisti.

Tel Aviv, attentato terroristico sul lungomare Un arabo-israeliano si è lanciato con un auto sulla folla sul lungomare di Tel Aviv. Come se non bastasse, dopo esserci lanciato sulla folla è sceso dalla macchina e ha cercato di sparare sulla folla ma è stato poi ucciso dalle guardie di sicurezza nazionale. L'attentatore aveva 44 anni e si chiamava Yousef Abu Jabe. "Il Presidente Meloni – si legge nel comunicato –esprime vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito". Hamas non ha rivendicato l'attacco, ma attraverso il suo portavoce Abdel Latif Qanua ha parlato di una "operazione di alto livello nel cuore della entità sionista, a Tel Aviv". L'attentato si inserisce negli attacchi aerei israeliani su obiettivi militanti palestinesi sia in Libano che a Gaza. Ci sono morti e feriti. Video dell'attacco Diverse persone sono rimaste ferite, si tratterebbe di cittadini britannici e due italiani. Tutti turisti, secondo i media locali. Oltre alla morte di Alessandro Parini, si registrano altri cinque turisti che sarebbero rimasti feriti, tre in maniera moderata tra i quali un uomo di 39 anni e una ragazza di 17. Ci sarebbero anche due feriti israeliani.