Tel Aviv, turista italiano ucciso in un attentato: chi era e cos’è successo

Tel Aviv, un attentato nelle scorse ora ha spezzato via per sempre la vita di un italiano che si trovava in quei luoghi per vacanza. Un folle si sarebbe lanciato con la sua auto sulla folla e poi ha cercato anche di sparare contro i civili.

Tel Aviv, turista italiano ucciso in un attentato: chi era Nelle scorse ore un terribile attentato si è verificato a Tel Aviv, in Israele. Tra le vittime risulta esserci anche un italiano, un turista: Alessandro Parini, un 35enne di origini romane. La Farnesina ha espresso “orrore e sgomento per il vile attentato”. Giorgia Meloni “esprime profondo cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avvenuto a Tel Aviv”, riferisce una nota di Palazzo Chigi. “Il Presidente Meloni – si legge nel comunicato -esprime vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito”. “È con il cuore a pezzi che condividiamo il messaggio del ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona uccisa nell’attacco terroristico a Tel Aviv è un cittadino italiano, Alessandro Parini. Porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia della vittima”. Lo scrive su Twitter l’ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar, postando a sua volta il tweet di Tajani che annunciata la morte di Parini. Cos’è successo Un arabo-israeliano si è lanciato con un auto sulla folla sul lungomare di Tel Aviv. Come se non bastasse, dopo esserci lanciato sulla folla è sceso dalla macchina e ha cercato di sparare sulla folla ma è stato poi ucciso dalle guardie di sicurezza nazionale. Diverse persone sono rimaste ferite, si tratterebbe di cittadini britannici e due italiani. Tutti turisti, secondo i media locali.