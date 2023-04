Che fine ha fatto Tommaso Zorzi, sparito dalla tv: “Un anno di cambiamento”

Che fine ha fatto Tommaso Zorzi, il conduttore è sparito dalla tv. Dopo mesi di grande successo in cui era praticamente ovunque, l’ex gieffino è gradualmente scomparso dal piccolo schermo. Cosa è successo? Zorzi rassicura i fan: “È un anno di cambiamento, grandi novità in arrivo”.

Che fine ha fatto Tommaso Zorzi, l’ex gieffino è sparito dalla tv

Da prezzemolo a meteora il passo è breve. Asceso al successo dopo la sua partecipazione a reality come Pechino Express e in particolare dopo la vittoria al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi aveva conquistato il piccolo schermo. Una volta uscito dalla casa, l’influencer si è affermato come opinionista, diventando ospite fisso all’Isola dei Famosi e al Maurizio Costanzo Show, nonché giudice a Drag Race Italia. Nel 2022 si è inoltre conquistato uno spazio come conduttore televisivo, presentando su Real Time due nuovi programmi, Questa è casa mia! e Taylor Made – Chi ha la stoffa. Una volta conclusi i suoi show su Discovery+, tuttavia, Zorzi ha fatto perdere le sue tracce e le sue apparizioni televisive si sono fatte sempre più rare. Cosa è successo?

Zorzi rassicura: “Grandi novità in arrivo, è un anno di cambiamenti”

Tommaso Zorzi ha voluto rassicurare i suoi tanti fan con una serie di video in cui spiega i motivi della sua assenza dal piccolo schermo. L’influencer promette grandi sorprese in arrivo, a cui ha lavorato negli ultimi mesi. “Presto vi comunicherò grandi novità.” -afferma l’ex gieffino- “Questo per me è l’anno del cambiamento: palestra, patente, vita lavorativa, amici. Sono in metamorfosi e non vedo l’ora di condividere con voi i miei nuovi progetti che sono molto fighi. Se non ve ne parlo non è perché non ci sono, ma perché deve essere tutto fatto con i dovuti modi ed i dovuti tempi. Ci sono grandi cose in serbo per me”.

Zorzi ha voluto inoltre rispondere alle tante voci circolate sul suo conto a causa della sua presenza meno massiccia in tv. “Sul mio futuro televisivo se ne sono lette davvero di ogni tipo.” -dichiara il conduttore, un po’ irritato- “Volevo semplicemente dire che esiste gente che questo lavoro lo prende anche abbastanza sul serio e si riserva di non fare nulla per dei periodi, in modo da riunirsi con le proprie persone e i propri collaboratori per capire cosa si vuole fare nella vita, cercare di buttare giù una strategia e lavorare in un tal senso. Non è che per forza bisogna avere quella bulimia televisiva di voler esserci a tutti i costi perché diventa più un capriccio piuttosto che una strategia. Non vedo l’ora che escano le notizie di quello che farò almeno certa gente dormirà sogni più tranquilli. Però mi fa ridere perché è un lavoro dove ti devi prendere dei momenti in cui non sei proprio ovunque”.