Enrico Silvestrin contro Fedez sul concerto Love Mi: “Trionfo di autotune”

Enrico Silvestrin, ex dj di Mtv, ha attaccato pesantemente il concerto Love Mi ma in particolare Fedez. C’è da dire che in 20mila hanno risposto in piazza Duomo per il concerto. L’obiettivo era quello di raccogliere fondi per la “Fondazione Together to go” per la costruzione di un centro a Milano per la riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse. “Grazie alla serie di amici che sono saliti sul palco, non tanti perché non me ne sono rimasti molti”, ha scherzato il rapper.

Tuttavia, Silvestrin ha pubblicato diversi messaggi definendo il rapper un “divulgatore di m***a”. Dure parole ricche di polemiche e rancore su Twitter: “Stammer… andrebbe nascosta, invece viene trasmessa. Fedez è il divulgatore della m… di questo Paese. Già che siete recintati, vi dovrebbero rinchiudere tutti. Disagiati senza cultura”.

Gli attacchi: “Trionfo di autotune”

Diversi e forti gli attacchi di Silvestrin su Twitter che sono diventati virali. Si va da: “La venue perfetta del Love Mi è Guantanamo” per finire con “Anche il pubblico ha l’autotune”. Poi, anche: “Ecco cosa succede quando normalizzi la mediocrità, quando seppellisci le alternative, quando pensi solo al minimo risultato con il minimo sforzo“.

