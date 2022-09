Leader europei della Destra hanno mandato i messaggi di congratulazioni a Giorgia Meloni per i risultati raggiunti.

Leader europei della Destra si congratulano per la vittoria della Meloni

Iniziano ad arrivare i primi messaggi dei leader europei della Destra che si congratulano pe ri risultati di Giorgia Meloni. “In questi tempi difficili, abbiamo piu’ che mai bisogno di amici che condividano una visione e un approccio comuni alle sfide dell’Europa”: cosi’ su Twitter Balazs Orban, direttore politico del premier ungherese Viktor Orban e membro del Parlamento ungherese, che rivolge i suoi “complimenti” a Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per il risultato nelle elezioni italiane.

“Congratulazioni Giorgia Meloni!”. È il tweet con cui il premier polacco Mateusz Morawiecki esulta dopo gli exit poll delle elezioni italiane. Meloni e Morawiecki all’Eurocamera fanno entrambi parte del gruppo Ecr.

Santiago Abascal, leader del partito spagnolo Vox. “Stanotte milioni di europei ripongono le loro speranze sull’Italia. Giorgia Meloni ha indicato la strada per un’Europa orgogliosa, libera e di nazioni sovrane, capaci di cooperare per la sicurezza e la prosperità di tutti”: lo scrive su Twitter, leader del partito spagnolo Vox.