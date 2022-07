Tangenziale Sud Torino, mezzo pesante si ribalta: nessun ferito

Tangenziale sud di Torino, un mezzo pesante si è ribaltato (per fortuna non creando nessun danno a cose o persone). L’incidente, tanto spettacolare nella sua dinamica, è stato senza gravi conseguenze e si è registrato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 8 luglio, sulla tangenziale sud di Torino.

Per fortuna, si è trattato solo di un grande spavento che non ha avuto conseguenze nè per il guidatore del mezzo pesante nè per altri automobili che transitavano in quel momento sulla tangenziale sud di Torino.

Mezzo pesante si ribalta: nessun ferito

Il mezzo pesante, nello specifico, è si ribaltato poco prima dell’uscita per Stupinigi per ragioni ancora da chiarire: nessuna conseguenza per il guidatore, ma ovviamente traffico paralizzato, con code di alcuni chilometri che arrivavano fino a Rivoli, con uscita obbligatoria al sito interporto.

L’intervento della polizia stradale per la rimozione del mezzo

L’intervento degli agenti della Polizia Stradale per la rimozione del mezzo ha limitato le conseguenze peggiori e dalle 16.20 in avanti, con la riapertura della corsia di emergenza, lentamente la situazione si sta normalizzando.

Si segnalano, a tal riguardo, ancora alcuni chilometri fino all’altezza dell’uscita per Rivoli, anche se dopo le 16.30 la situazione è in continuo e costante miglioramento.