Moana Pozzi è ancora viva? La teoria lanciata in docufilm: “Era un agente segreto”

Moana Pozzi è viva e l'attrice era solo un lavoro di copertura perché in realtà era un agente segreto. La notizia lanciata in un docufilm.

Moana Pozzi potrebbe essere ancora viva almeno secondo una notizia che arriva da un documentario in onda nei prossimi giorni. L’attrice conosciuta per i suoi ruoli in film a luci rosse, sarebbe stata un agente segreto in realtà.

Moana Pozzi è ancora viva?

Moana Pozzi sarebbe ancora viva: è la notizia incredibile lanciato da Marco Gregoretti autore di un documentario che andrà in onda in occasione dell’anniversario della scomparsa dell’attrice. L’attrice di film hard è morta il 15 settembre 1994 anche se le circostanze dichiarate non sono mai state molto chiare e limpide.

La teoria lanciata in docufilm: “Era un agente segreto”

“Moana Pozzi che la conosciamo per le sue performance hard, ma lei era molto di più. Il primo mistero è sul luodo della morte: è morta da qualche parte, sparita dopo aver concluso la sua missione con Craxi. L’annuncio della morte viene dato da Schicci e Capozzi ma lo stesso Schicchi disse ‘Chissà se è morta davvero’. Il secondo mistero è la data della morte, se è morta magari non è morta all’Hotel-Dieu di Lione ma da qualche altra parte. Il terzo mistero è quello del fratello-figlio Simone Pozzi ritenuto il fratello finché lo stesso non scrisse di essere il figlio. La cornice di tutti i misteri è poi il vero lavoro di Moana Pozzi, era uno straordinario agente segreto che agiva nell’intelligence ad altissimi livelli”, conclude Gregoretti.

