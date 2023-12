Tancredi, chi è il cantante ex Amici in finale a Sanremo Giovani 2023: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Tancredi, cantante milanese tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023. Ex concorrente di Amici 20, si è fatto conoscere con brani come Las Vegas ed Isole.

Nato a Milano nel 2001, Tancredi, all’anagrafe Tancredi Cantù Rajnoldi, ha 22 anni ed è uno dei cantanti in gara nella finale di Sanremo Giovani 2023. È figlio di nomi molto noti in ambito artistico: suo padre è Alberto Cantù Rajnoldi, celebre direttore creativo di Giorgio Armani, mentre sua madre è molto affermata nel mondo della pittura. Appassionato alla musica fin dalla sua adolescenza, Tancredi scriveva già canzoni ai tempi del liceo. “Ho iniziato per gioco a scrivere i primi testi per farli sentire ai miei amici e farci due risate insieme.” -ha spiegato il giovane cantautore- “Ho continuato a farlo per distrarmi e sfogarmi quando a casa mia madre smattava e io andavo male a scuola. Ho visto persone che neanche mi conoscono ascoltare le mie canzoni dicendomi: ‘Tu ce la puoi fare”.

Pubblica i suoi primi brani all’età di 19 anni, per poi farsi conoscere dal pubblico italiano grazie ad Amici 20.La sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi si rivela una rampa di lancio per la sua carriera artistica. Tancredi arriva fino in finale, classificandosi al quarto posto nella classifica dei cantanti, e nel corso del programma pubblica Las Vegas, brano che gli vale un doppio disco di platino.

Il successo dopo Amici, i brani più noti e l’occasione Sanremo Giovani 2023

Dopo la sua esperienza televisiva, Tancredi ha continuato a farsi spazio nel mondo della musica. Negli ultimi anni ha pubblicato due EP, IRIDE e Golden Hour, e diversi singoli molto apprezzati dal suo pubblico. Tra i suoi brani più noti ricordiamo Isole, colonna sonora della serie tv Di4ri, il duetto con Donatella Rettore Faccio da me, e il recente singolo Disperato, reinterpretazione di Amore Disperato di Nada cantata insieme ad Edonico. Nel 2023 ottiene una chance di conquistarsi un posto al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2024 arrivando in finale a Sanremo Giovani 2023. Per l’occasione Tancredi presenta un nuovo brano, Perle, che descrive così sul suo profilo Instagram: “Racchiude proprio quel momento in cui avevo difficoltà persino a uscire da quanto stavo male. Spero che questa canzone possa aiutarvi come ha aiutato me”.

Vita privata e social network

Tancredi, secondo le indiscrezioni più recenti, è fidanzato con una tiktoker di successo, Giorgia Groccia, in arte Caffellatte. I due sono apparsi spesso insieme sui social network, dove hanno pubblicato scatti di baci e momenti di tenerezza. Il profilo Instagram di Tancredi si focalizza soprattutto sulla sua carriera artistica e ad oggi ha raccolto un seguito di quasi 350mila follower.