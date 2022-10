Tananai, fermo ed immobile per ore in strada: perché? Il 12 ottobre esce il suo nuovo singolo “Abissale”

Tananai si è reso protagonista di una particolare iniziativa per le strade di Milano. Ha fatto molto discutere soprattutto sui social della sua scelta all’inizio inspiegabile di rimanere fermo ed immobile per ore in strada.

Tananai, fermo ed immobile per ore in strada: perché?

Il cantante Tananai è finito al centro di ricerche web per una curiosità che lo riguarda particolarmente. L’artista è rimasto fermo immobile in strada a Milano con abiti scuri e sguardo fisso nel vuoto.

Il cantautore è rimasto fermo in via Dante senza badare alle altre persone, senza preoccuparsi dei selfie dei fan e senza rispondere alle domande. La performance, in stile Marina Abramović, è andata in scena dalle 14 alle 18 di venerdì e poi dalle 16 alle 20 di sabato scorso. Prima di chiudere i suoi account in rete aveva scritto su Instagram: «Anche io ho sofferto come un cane». L’iniziativa è stata poi giustificata in vista dell’uscita della sua nuova canzone.

Il 12 ottobre esce il suo nuovo singolo “Abissale”

Esce il 12 ottobre “Abissale”, il nuovo singolo di Tananai. L’artista riprende i live in tour il prossimo anno con cinque appuntamenti a partire dal 5 maggio 2023 a Napoli, poi il 6 a Roma, il 10 a Firenze, il 13 a Padova, per concludere il 18 maggio 2023 a Milano.

