Chi è Elisa Anzaldo, giornalista e conduttrice del TG1: vita privata, marito, figli, David Sassoli

Chi è Elisa Anzaldo, giornalista e conduttrice del TG1. Nota professionista con una lunga carriera televisiva, nel 2022 è tornata a condurre il notiziario entrando nella squadra di presentatori dell’edizione delle 20. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera, vita privata, marito e figli.

Chi è Elisa Anzaldo, vita privata e carriera della giornalista del TG1

Nata a Catania il 14 ottobre 1966, Elisa Anzaldo ha 55 anni ed è una nota giornalista televisiva.

Professionista dal 1995, fa molti anni di gavetta in diverse emittenti locali prima di approdare in Rai. Conduce la parte giornalistica di Unomattina nelle stagioni televisive 2006-07 e 2007-08. Nel 2008 arriva al TG1, come conduttrice dell’edizione notturna. Si fa presto strada nella redazione del notiziario, arrivando a condurre prima il TG delle 13.30 e poi l’agognata edizione delle 20. Nel 2011 rassegna le dimissioni, in contestazione dell’allora direttore del telegiornale, Augusto Minzolini, accusandolo di mancare di imparzialità e correttezza: “Ritengo non sia più possibile per me rappresentare un telegiornale che, secondo la mia opinione, ogni giorno rischia di violare i più elementari doveri dell’informazione pubblica: l’equilibrio, l’imparzialità, la correttezza, la completezza“.

Torna alla conduzione del TG delle 17 nel 2013, posizione che ricopre per quattro anni prima di lasciarla nuovamente nel 2017. Per diversi anni continua a lavorare dietro le quinte, a capo della redazione Società della testata. Nel 2022 torna su schermo: è di nuovo una delle conduttrici dell’edizione serale del TG1.

Vita privata: marito, figli, David Sassoli

Elisa Anzaldo è sposata con il noto magistrato Fabrizio Gandini. I due si conobbero durante le indagini di uno dei più inquietanti casi di cronaca nera italiana, il delitto di Cogne.

Entrambi si occupavano del caso, seppur su fronti diversi. I due si sposarono poco tempo dopo, nel 2003. Due anni dopo, nel 2005, dall’amore della coppia nasce un figlio, Federico. Elisa Anzaldo era molto amica di David Sassoli, giornalista ed ex Presidente del Parlamento Europeo scomparso lo scorso 11 gennaio. Ha partecipato ai funerali del collega e gli ha dedicato un messaggio commosso in cui ha elogiato la sua “la mitezza, la gentilezza, la generosità, la bontà, l’educazione, i buoni modi, il rispetto degli altri”.