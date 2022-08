Alena Seredova e Alessandro Masi si sposano: quando ci sarà il matrimonio

Alena Seredova e Alessandro Masi si sposano: la proposta sarebbe arriva sull’isola greca di Mykonos dove i due stanno trascorrendo le vacanza con la loro figlioletta Vivienne. La notizia è stata condivisa in una storia di Instagram dalla showgirl.

Alena Seredova e Alessandro Masi si sposano

Alena Seredova attraverso una storia di Instagram ha fatto sapere ai suoi followers di aver accettato la proposta del compagno Alessandro Nasi di convolare a nozze dopo otto anni di relazione.

Sotto la storia c’era la scritta “I said yes”, ovvero “Ho detto di sì”: i due sono in vacanza a Mykonos, in Grecia. con la loro figlia Vivienne Charlotte, nata nel 2020. Probabilmente il luogo scelto è stato proprio il luogo greco. L’annuncio è avvenuto in maniera molto discreta, ma confermato dalla stessa Alena Seredova dopo aver condiviso, sempre su Instagram, diversi articoli della stampa ceca che parlavano delle sue imminenti nozze.

Quando ci sarà il matrimonio

Non è ancora chiaro quando si celebreranno le nozze, se entro la fine dell’anno o slitteranno al 2023, ma senza dubbio è un momento che Alena e il compagno aspettavano già da diverso tempo. Le nozze sono state rinviate a causa del Covid ma adesso sembra che i due siano pronto per il grande SI. Qualcuno ha scritto ed ipotizzato che insieme al matrimonio possa celebrarsi anche il battesimo della piccola Vivienne Charlotte, che ha compiuto due anni lo scorso maggio.

