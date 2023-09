Tale e Quale Show 2023, Cristina Scuccia perchè è stata esclusa? L’attacco di Malgioglio

Tale e Quale Show 2023, Cristina Scuccia è stata esclusa a sorpresa tra i concorrenti della nuova edizione. In uno dei primi post sui social, Carlo Conti aveva inserito anche l’ex suora nel cast, poi qualcosa è andato storto.

Tale e Quale Show 2023, Cristina Scuccia perché è stata esclusa?

A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione di Tale e Quale Show, fa ancora discutere l’esclusione tra i concorrenti dell’ex suora Cristina Succia. A spiegare come sono andati i fatti è il conduttore Carlo Conti. “Durante le trattative lei ha posto una serie di condizioni, di paletti, che non abbiamo potuto accettare: chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via”, ha spiegato Conti: “Noi abbiamo rifiutato, anche perché se avessimo concesso a lei questi ‘favoritismi’ avremmo dovuto concederli, per correttezza, anche a tutti gli altri protagonisti. E così lei ha deciso di non partecipare più al nostro programma e noi abbiamo accettato, con molta serenità, la sua scelta. Anche perché a Tale e Quale Show, pure quest’anno, ci saranno tante altre stelle pronte a brillare”.

L’attacco di Malgioglio

A proposito dele passo indietro della Scuccia, è arriva l’attacco del giudice Cristiano Malgioglio: “Ho saputo che l’ex Suor Cristina non sarà nel cast. Questo mi addolora. Leggo inoltre che non desiderava cantare e imitare personaggi pop internazionali… Molto ma molto particolari. E canzoni molto ambigue. Ma come mai… Se a The Voice, aveva interpretato Like a Virgin di Madonna quando indossava i panni da Suora? Svegliati cara. Forse avevi il terrore dei miei giudizi? Adesso saremo tutti più sereni e direi anche più contenti. Buona fortuna“.

