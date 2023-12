Augusto Barbera, chi è il nuovo presidente della Corte Costituzionale

Augusto Barbera è il nuovo presidente della Corte Costituzionale. La notizia è stata diffusa in queste ore e la scelta è andata verso un profilo accademico e politico.

Augusto Barbera, chi è

Augusto Barbera è nato ad Aidone, in provincia di Enna, ed ha 85 anni. La sua è stata una lunga carriera in campi accademici, giudiziari e politici. Oggi è professore emerito di diritto costituzionale all’Università di Bologna. Nel 2015 è stato eletto al Parlamento come giudice costituzionale su indicazione del Pd. Barbera è stato consigliere regionale della Regione Emilia-Romagna dal 1980 al 1982, parlamentare fra il 1976 e il 1994, prima con il Pci e poi con il Pds. Nominato ministro per i Rapporti con il Parlamento nel governo di Carlo Azeglio Ciampi, diede le sue dimissioni dopo il giuramento per il no della Camera all’autorizzazione a procedere per Bettino Craxi.

Non solo perché è stato anche componente effettivo e Presidente del Collegio Garante della costituzionalità delle norme della Repubblica di San Marino dal 2003 al 2012. Tra il 2001 e il 2005, invece, è stato Vicepresidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa. Barbera è stato Presidente della Commissione governativa che ha portato all’elaborazione del Testo unico delle leggi sulle autonomie locali (d.P.R. n. 267 del 2000) ed è stato inoltre chiamato a fare parte, nel maggio 2013, della cosiddetta Commissione dei “Saggi”, costituita dall’allora premier Enrico Letta per la revisione della seconda parte della Costituzione. È stato anche Presidente dell’Isle, Istituto italiano di studi legislativi, di cui è a tutt’oggi Presidente onorario, nonché componente del consiglio scientifico della Scuola di scienza e tecnica della legislazione costituita presso il medesimo Istituto. È stato fra i promotori dei referendum elettorali del 1991, del 1993 e del 1999. Barbera è sposato con Maria Montemagno e ha due figli, Alessandro e Teresa.

Annunciato come nuovo presidente della Corte Costituzionale

Barbera è stato annunciato come nuovo presidente della Corte Costituzionale ed ha subito nominato come vice presidenti i giudici Franco Modugno, Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso.

LEGGI ANCHE: Chi è Matteo Zoppas, il manager gradito a Meloni alla guida dell’Ice