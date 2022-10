Tommy Dali, chi è il cantante pupillo di Rkomi ad Amici 2022: vita privata, carriera, canzoni

Chi è Tommy Dali, cantautore scoperto da Rkomi e Shablo nel cast di Amici 2022. Già noto al pubblico per un duetto con il celebre rapper milanese, l’artista è uno degli allievi più promettenti della scuola di talenti di Maria De Filippi. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Tommy Dali, dal duetto con Rkomi ad Amici 2022: vita privata e carriera

Nato a Campo di Marte, nella periferia di Firenze, nel 1999, Tommaso Daliani, in arte Tommy Dali, è uno dei concorrenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Talento nascente dell’ambiente rap e R&B italiano, Tommy è un nome già abbastanza noto al pubblico. Il cantautore 23enne, infatti, è un pupillo di Rkomi, con il quale nel 2021 ha inciso Solo con me, un duetto poi inserito nel terzo album del noto rapper milanese. Ha inoltre già pubblicato un EP, Personale, prodotto dal collettivo Marquis e trascinato dal singolo Lacrime & Diamanti. Sono in molti a considerarlo uno degli artisti più promettenti del panorama musicale italiano, inclusi gli affermati deejay Shablo e Mace, con i quali ha già alcune collaborazioni.

Anche per questa carriera già avviata, la sua inclusione nel cast di Amici 2022 ha creato una serie di polemiche. Per molti sarebbe stato giusto dare più spazio ad un giovane con meno contatti nell’industria discografica.

Ciononostante, Tommy Dali è al momento uno degli allievi più popolari e talentuosi della scuola di Canale 5 e si è già conquistato l’interesse del suo caposquadra, Rudy Zerbi. Il 23enne si è presentato con l’inedito Finisce bene, convincendo subito il critico musicale a dargli un banco.

Vita privata: fidanzata, Instagram

Al momento non è noto granché sulla vita privata e sentimentale di Tommy Dali. Non si sa se abbia una fidanzata o meno, né se abbia avuto fiamme famose. Il suo profilo Instagram è in grande crescita ma si occupa esclusivamente della sua carriera musicale e della sua esperienza ad Amici. Dall’inizio della trasmissione, Dali ha raccolto molti follower: al momento ha da poco superato quota 20mila.