Chi è Emanuel Caserio: vita privata, fidanzata, Un medico in famiglia

Chi è Emanuel Caserio: il giovane attore italiano è stato protagonista nella serie di Un medico in famiglia cosi come nel Il paradiso delle signore.

Chi è Emanuel Caserio: vita privata

Emanuel Caserio è nato a Latina nel 1990. Si è poi diplomato al Centro sperimentale di cinematografia e ha infine frequentato la Shanghai Theatre Academy. Nel periodo dei suoi studi si è mantenuto lavorando saltuariamente come barista.

La sua carriera inizia in tv, nel 2014, con la partecipazione alla settima stagione di Rex con la regia de i Manetti Bros.

Nel 2015 entra nel cast della settima stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi.

Poi dal picco schermo fa esperienza anche al Cinema interpretando Luca, un giovane ragazzo, che si innamora di Sabrina Ferilli nel film scritto e diretto da Fausto Brizzi Forever Young. Caserio ha avuto una discreta esperienza anche al teatro che ha arricchito il suo curriculum di artista.

Fidanzata di Emanul Caserio

Da un post di Instagram pare che l’attore sia legato sentimentalmente.

“Io al cellulare che guardo il tuo profilo Instagram e tu al cellulare che mi scatti una foto. Domanda: ma non era meglio 2 cuori e 1 capanna?”

Non è chiaro chi sia la sua dolce metà ma in un altro post sempre di Instagram è comparso un romantico bacio tra l’attore e Romina Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power. Mentre preparavano una cena tra amici, Romina e Emanuel hanno condiviso uno spaghetto in cottura, finendo per baciarsi.

Emanuel Caserio: Un medico in famiglia

Il suo volto diventa famoso soprattutto per la sua partecipazione nel 2014 con il ruolo di Ragno nella fiction di Rai 1 Un medico in famiglia. Da lì nel 2018 veste i panni del siciliano Salvatore Amato nella fiction di Rai 1 Il paradiso delle signore. Altro successo suo e della Rai in particolare.