Swedish House Mafia a Milano il 18 ottobre: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Swedish House Mafia a Milano: la band svedese si esibisce al Forum di Assago a Milano nella serata di martedì 18 ottobre 2022. Il concerto è molto atteso e infatti sono pochi i biglietti ancora rimasti per assistere all’evento.

Swedish House Mafia a Milano il 18 ottobre: scaletta delle canzoni

La band Swedish House Mafia si esibisce al Forum di Assago a Milano nella serata di martedì 18 ottobre 2022.

Il gruppo si è piazzato al numero dieci della DJ Mag Top 100 DJ Poll 2011 ed è stato incluso tra “i volti della musica house progressiva mainstream, pur essendo accreditato per “aver stabilito il tono per il boom dell’EDM dei primi anni 2010, più di qualsiasi altro atto nella musica dance moderna”. La band svedese formatosi nel 2008 aveva annunciato lo scioglimento nel 2012 per poi ritrovarsi per il ventesimo anniversario nel 2018.

Di seguito ecco la scaletta del concerto:

Can U Feel It

It Gets Better / Greyhound

Miami 2 Ibiza / Can U Feel It

Sacrifice (The Weeknd cover)

Knas (Steve Angello song)

19.30 / We Come, We Rave, We Love

Lifetime

Calling (Lose My Mind) / Tell Me Why

Frankenstein / More Than You Know / Teasing Mr. Charlie

Antidote

Redlight

Dream Bigger

One (Your Name)

Don’t Go Mad

For Sale (Buy Now cover)

Time / Reload

Leave the World Behind

In My Mind

Turn On The Lights Again..

Heaven Takes You Home / Graveyard / Sweet Disposition

Don’t You Worry Child / For You / Save the World

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili sulla piattaforma di ticketone.it. Il settore Numerato 1 è ancora libero e i prezzi dei biglietti rimasti costano 125,50 euro. L’orario dell’inizio dell’evento musicale è previsto alle ore 21.00.

