Emilia Romagna, allerta arancione e gialla sabato 3 giugno: le zone a rischio e l’allarme nel ravennate

Emilia Romagna, scatta nuovamente l’allerta arancione e ritorna l’allarme nelle zone più colpite dall’alluvione. Ci sono difficoltà e criticità annunciate anche nella provincia di Ravenna per le acque esondate.

Emilia Romagna, allerta arancione e gialla sabato 3 giugno: le zone a rischio

In Emilia Romagna torna l’allerta arancione insieme a quella gialla nella giornata di sabato 3 giugno con criticità idraulica ed idrogeologica, temporali. “Allerta arancione per criticità idraulica nelle province di BO, FE, RA, FC, RN; per criticità idrogeologica nelle province di BO, RA, FC, RN; Allerta gialla per criticità idrogeologica nelle province di PR, RE, MO; per temporali nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA, FC, RN”.

Secondo la Protezione Civile regionale “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, più probabili sulle aree appenniniche, con possibili effetti e danni associati.

Permane la possibilità di evoluzione dei dissesti innescatisi nelle ultime settimane nelle aree della collina bolognese e romagnola. Il codice colore giallo relativo alla zona E2, è dovuto alla riattivazione della frana di Calita in Comune di Baiso e alle potenziali criticità legate alla viabilità provinciale. Nelle aree interessate da temporali potranno inoltre verificarsi rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua, ruscellamenti lungo i versanti e locali smottamenti. Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati, in progressiva decrescita e da possibili problemi di tenuta arginale, che potrebbero interessare anche il reticolo principale”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

L’allarme nel ravennate

A Ravenna e in provincia si riscontrano difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d’acqua che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati. “Il territorio – ha dichiarato il sindaco Michele de Pascale – presenta ancora condizioni di criticità. Raccomando di stare lontani dagli argini dei fiumi e dalle zone allagabili; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate; non accedere ai capanni e ai sottopassi se allagati; fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia, della grandine e del vento o suscettibili di essere danneggiati”.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo sabato 3 giugno: dodici le regioni a rischio e l’Avviso della Protezione Civile