Maneskin allo stadio Olimpico 2023: data del concerto e come acquistare i biglietti

Maneskin allo stadio Olimpico: la band italiana si esibisce in concerto il prossimo anno a Roma. La band romana ha annunciato la data dell’evento già molto atteso durante il programma di Fabio Fazio Che tempo che fa.

Maneskin allo stadio Olimpico 2023: data del concerto

I Maneskin, dopo aver pubblicato il loro nuovo singolo “The Loneliest”, hanno conquistato due candidature agli Mtv EMA 2022 nelle categorie Best Rock e Best Italian Act, aver raggiunto la vetta alle classifiche mondiali con il loro inedito (diventato il brano più ascoltato al mondo su Spotify) ed aver pubblicato il video ufficiale del singolo (girato nella splendida location di Villa Tittoni a Desio, in provincia di Monza e Brianza), hanno raggiunto anche nuove vittorie.

Infatti, la band musicale ha ricevuto 4 nomination agli American Music Awards 2022.

Durante il programma di Fabio Fazio “Che tempo che fa” la band romana ha comunicato ai loro fan che il prossimo 20 luglio suoneranno allo stadio Olimpico di Roma. Mentre quattro giorni dopo saranno a San Siro di Milano.

Come acquistare i biglietti

I biglietti sono disponibili sulla piattaforma di Ticketone.it. In poche ora sono andati a ruba ma qualche biglietto è possibile ancora acquistarlo.

Di seguito ecco anche i prezzi pubblicati per prendere parte al concerto della band allo Stadio Olimpico.

Tribuna Monte Mario Gold 92,00 € + Commissioni

Tribuna Monte Mario Categoria 1 86,25 € + Commissioni

Tribuna Monte Mario Categoria 2 80,50 € + Commissioni

Distinti Bassi 74,75 € + Commissioni

Distinti Alti 74,75 € + Commissioni

Curva Sud Bassa 63,25 € + Commissioni

Curva Nord Bassa 63,25 € + Commissioni

Curva Sud Alta 63,25 € + Commissioni

Curva Nord Alta 63,25 € + Commissioni

Curva Sud Visibilità Limitata 46,00 € + Commissioni

Curva Nord Visibilità Limitata 46,00 € + Commissioni

Prato Gold 92,00 € + Commissioni

Prato 69,00 € + Commissioni

