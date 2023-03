Negrita, tour 2023: date e città in cui si esibiranno

Dopo tre anni in giro per teatri ad esibire la propria arte, ecco che i Negrita annunciano il loro tour nel 2023.

Dopo tre anni in giro per teatri ad esibire la propria arte, terminando con l’evento MTV Unplugged Negrita, ecco che i Negrita annunciano il loro tour nel 2023. Il gruppo musicale tornerà così a fare musica in elettrico nei club.